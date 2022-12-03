سعر جنيه الذهب في مصر اليوم داخل أسواق المال ومحلات الصاغة

يواصل الموطنون البحث عن سعر جنيه الذهب في مصر، اليوم السبت، الموافق 3 ديسمبر الجاري في محلات الصاغة، فضلا عن قيمته في أسواق المال، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر جنيه الذهب في مصر اليوم، على هذا النحو.

سعر جنيه الذهب في مصر اليوم

وسجل سعر جنيه الذهب في مصر اليوم في محلات الصاغة نحو 12,640 للبيع والشراء 12,800، فيما سجل في أسواق المال نحو 9,954 جنيه ما يعادل 405.24 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وبشأن باقي أعيرة المعدن الأصفر فيمكن للمواطن الاستمثار فيه بشراء المشغولات الذهبية، إذ سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم بدون مصنعية نحو بيع 1,806 شراء 1829.

- سجل عيار 22 للبيع 1655 والشراء 1676، وعيار 21 للبيع 1580 والشراء 1600.

- سجل عيار 18 اليوم للبيع نحو 1354 والشراء 1371.

- سجل عيار 14 للبيع 1053 والشراء 1067.

- سجل عيار 12 للبيع 903 والشراء 914.

- سجلت سعر الأونصة للبيع 56,158 والشراء 56,869.

- سجل سعر الكيلو الذهب اليوم للبيع 1,805,714 والشراء 1,828,571 جنيه.

سعر جنيه الذهب في مصر اليوم داخل أسواق المال

وفي أسواق المال سجل الذهب عيار 24 نحو 1,422 جنيه ما يعادل 57.89 دولار أمريكي، وعيار 21 نحو 1,244 جنيه ما يعادل 50.66، وعيار 18 نحو 1,066 جنيه ما يعادل بالدولار الأمريكي نحو 43.42.