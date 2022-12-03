كشف لغز العثور على جثة طفلة في قنا.. سيدة أنهت حياتها لسرقة قرط ذهبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من كشف لغز العثور على جثة طفلة متفحمة بجوار مقلب قمامة في نجع حمادي، منذ يومين، وتبين أن ربة منزل هي من قتلتها.

وتمكنت مباحث نجع حمادي، من القبض على المتهمة بارتكاب الواقعة البشعة، ووضع الجثة في جوال وإلقائها بجوار مقلب قمامة.

سرقة قرط ذهبي

وتعرفت المباحث على المتهمة من خلال القرط الذهبي الخاص بالطفلة، والذي عُثر عليه لدى أحد باعة الذهب في مدينة نجع حمادي، وتبين أن الجانية باعته بـ 3 آلاف جنيه تقريبًا.

وبعد اتمام التتبع تبين أن المتهمة برتكاب الواقعة بحسب محضر الضبط، ربة منزل، وتدعى «شيرين أ»، 27 عامًا، ويٌجري التحقيق معها حاليا.

وتبين أن الجثة لطفلة متغيبة من منطقة نجع إبراهيم في نجع حمادي منذ يومين، وتُدعى ريتاج عاطف زكي، تبلغ من العمر 3 أعوام، وأن المتهمة استدرجتها وخنقتها بكتم أنفاسها.

وضع الجثة داخل جوال بلاستيك

وأكدت التحريات أن السيدة وضعت الجثة داخل جوال بلاستيك، وألقته بجوار صندوق القمامة.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة طفلة بجوار سلة قمامة بالقرب من مدرسة النقراشي الإبتدائية في نجع حمادي.