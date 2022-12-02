محافظ قنا: مراجعة تراخيص جميع ألعاب الملاهي بعد واقعة نادي الألمونيوم

وجه اللواء أشرف الدوادي، محافظ قنا، بمراجعة تراخيص الملاهي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إغلاقها في حال مخالفتها للاشتراطات المقررة، بعد سقوط لعبة ملاهي نجع حمادي وإصابة عدد من الأشخاص.

سقوط لعبة الملاهي بمجمع الألومنيوم

وأضاف محافظ قنا بحسب البيان الصحفي، أنه فور سقوط لعبة الملاهي بمجمع الألومنيوم بمركز نجع حمادي، جرى الدفع بسيارات الإسعاف الخاصة بمصنع الألومنيوم والسيارات التابعة لهيئة الإسعاف المصرية إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الحالات اللتي تتطلب الرعاية إلى المستشفى.

إصابة 14 شخصا في سقوط لعبة الملاهي بمجمع الألومنيوم

وأضاف «الداودي»، أن الحادث أسفر عن إصابة 14 حالة ما بين أطفال وشباب، تم تقديم الإسعافات الأولية لعدد 5 حالات بسيطة في موقع الحادث، وتم نقل 9 حالات أخرى إلى مستشفي نجع حمادي العام، ومستشفي مصنع الألومنيوم لتلقي العلاج اللازم.

وأكد أن جميع الحالات التي جرى نقلها إلى المستشفى ليست خطيرة، وهي عبارة عن سحجات وكدمات وكسور بسيطة، وتم عمل فحوصات كاملة لهم، وجميع المصابين خرجوا من المستشفى بعد تلقي العلاج باستثناء ثلاث حالات من المنتظر خروجهم باكر، ويتم تقديم العلاج اللازم لهم.