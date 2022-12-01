مصرع مزارع وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بسبب قطعة أرض بمركز قنا

لقى مزارع مصرعه ضربا بالنار، فيما آصيب 3 آخرين، اليوم الخميس، إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض بقرية الترامسة بمركز قنا.

كان مرفق إسعاف قنا، تلقى بلاغا يفيد بمصرع مزارع وإصاية 3 آخرين، إثر نشوب مشاجرة، بسبب خلافات على قطعة قدرها 5 قراريط أرض زراعية بقرية الترامسة بمركز قنا.

على الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع «حسن. م»، 37 عاما، و إصابة شقيقه "سيد"، 52 عاما، و و2 أخرين إثر نشوب مشاجرة، بسبب خلافات على قطعة أرض بقرية الترامسة بمركز قنا.

وتبين أن خلافات نشبت بين عائلتين بقرية الترامسة، أدت إلى نشوب مشاجرة بين الطرفين بالأسلحة، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة شقيقه و2 آخرين، بسبب الخلاف على 5 قراريط أرض زراعية.

جرى نقل الجثة والمصابين الثلاثة، بحسب مرفق إسعاف قنا، إلى مستشفى قنا العام.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني لمنع تجدد المواجهات بين الطرفين.

العقوبة القانونية للثأر

قال محمد بكري، محامي لدي محاكم قنا الجنائية، إن القانون يعاقب المتهم أو المتهمين في قضية الأخذ بالثأر، بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار، وفقًا للمادة 234 فقرة أولى وثانية من قانون العقوبات.