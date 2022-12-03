حلقة نقاشية عن تحويل رواية «حوجن» لفيلم في مهرجان البحر الأحمر بجدة

تقيم إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي حلقة نقاشية تحت عنوان «حوجن: من الرواية إلى شاشة العرض»، اليوم السبت، داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة السعودية.

وتكشف الحلقة المقامة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر تفاصيل رحلة تحول رواية «حوجن» الأكثر مبيعًا في السعودية إلى عمل سينمائي، إذ سيلقي المتحدثون الضوء على النجاح الاستثنائي لرواية الخيال الشهيرة، والتعقيدات التي رافقت عملية تحويلها إلى فيلم سينمائي، والتأثير الكبير الذي تركته الرواية على الجمهور العربي.

المتحدثون في الندوة

وسيكون من بين المتحدثين خلال ندوة مهرجان البحر الأحمر المؤلف المشارك ياسر بهجت، والمخرج وكاتب السيناريو ياسر الياسري، ومن المقرر عرض الإعلان الترويجي للفيلم خلال الحلقة.

«حوجن» من بطولة كوكبة لامعة من النجوم من بينهم براء عالم ونور الخضراء ونايف الظفيري والعنود سعود ومحسن منصور.