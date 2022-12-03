أماكن طرح أراضي الإسكان الأكثر تميزا في أسيوط الجديدة.. المتر بـ3240 جنيها

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح كراسة الشروط الخاصة بحجز قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا في 4 مدن بمحافظات الصعيد، عن طريق أسبقية الحجز، وذلك خلال المرحلة التكميلية للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بالطرح السابق في شهر يونيو الماضي ولم يسحبوا جدية الحجز، وسيتم التسجيل على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان بداية من غد الأحد حتى 15 ديسمبر الجاري.

نصيب مدينة أسيوط في الأراضي الأكثر تميزا

وجاء نصيب مدينة أسيوط الجديدة في الأراضي الأكثر تميزا بـ129 قطعة، بمساحات مختلفة، كالآتي.

- منطقة الحي الثاني بـ129 قطعة جاهزة للتسليم بمساحات تتراوح من 419 حتى 613 مترا، بسعر 3240 جنيها للمتر الواحد، على أن تكون النسبة البنائية لتلك الأراضي المطروحة ضمن الإعلان الاستكمالي 55٪،؜ وبارتفاع أرضي و4 أدوار متكررة، والردود 2م أمامي، و3 م من جانب واحد و3 م خلفي.