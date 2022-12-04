سعر الأرز اليوم.. طن الأبيض السائب بـ13 ألفا و800 جنيه

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، في كفر الشيخ، أن سعر الأرز اليوم بالمحافظات، قد شهد استقرارا ملحوظا لليوم الثاني على التوالي، إذ سجل سعر طن عريض الحبة 10 آلاف و750 جنيها، وطن رفيع الحبة 10 آلاف و300 جنيه، بينما سجل سعر طن الأرز الأبيض 13 ألف و800 جنيها للأرز السائب، وسط ارتفاع طفيف بلغ 50 جنيهاً، عن كل طن أرز أبيض، بينما سجل سعر الأرز الأبيض المعبأ في شكائر 15 ألف جنيه.

سعر الأرز الشعير اليوم

وأضاف الرفاعي لـ«الوطن» أن سعر الأرز اليوم قد شهد استقرارا للأرز عريض الحبة والأرز رفيع الحبة، وهو أمر يعود بالنفع علي قطاع كبير من المستهلكين الراغبين في شراء الأرز الشعير من النوعين، مشيرا أن الأرز المعبأ في شكائر مستقر منذ شهر تقريبا علي السعر السابق ذكره.

سعر الأرز اليوم والمنزرع بالمحافظات

يذكر أن سعر الأرز اليوم، يتم تحديده طبقا للمنزرع من المحصول على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بلغت مساحة المنزرع هذا العام مليون و200 ألف فدان أرز يزرع منها نحو %70 من محصول الأرز الشعير بمحافظتي كفر الشيخ، والدقهلية، وباقي المحافظات نسبة %30 من المساحة الإجمالية السابق ذكرها.