سعر الأرز اليوم في المحافظات.. «عريض الحبة» بـ10 الآف و700 جنيه

شهد سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء بالمحافظات، استقرارًا في سعر الأرز الشعير، وكذلك الأرز الأبيض، إذ سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 10 آلاف و700 جنيه، كما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 10 آلاف و200 جنيه، بينما سجل سعر طن الأرز الأبيض استقرارًا ليسجل 13 ألفًا و700 جنيه للأرز دون تعبئة، وسجل سعر الأرز الأبيض المعبأ في شكائر 15 ألف جنيه، خلال عمليات البيع والشراء، اليوم الأربعاء.

سعر الأرز الشعير اليوم

أكد الدكتور أسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث الزراعات بسخا، في كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر الأرز اليوم، شهد استقرارًا وهذا أمر جيد للغاية، ويصب في المقام الأول لصالح المواطنين حال إقبالهم علي عمليات شراء الأرز الشعير، وكذلك الأرز الأبيض بأسعار مناسبة دون مبالغة في سعر كيلو الأرز من قبل بعض التجار وأصحاب المحلات التجارية.

الدقهلية وكفر الشيخ تنتجان 70% من الأرز

يذكر أن محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ بالدلتا، تنتجان نحو 70% من إنتاج الأرز الشعير على مستوى محافظات مصر، ويجري تحديد سعر الأرز اليوم حسب كمية المنتج.