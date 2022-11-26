سعر الأرز اليوم في المحافظات.. كيلو «السائب» بـ12 جنيها

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأرز داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة لها بالمحافظات وذلك بداية من سعر 12 جنيها للسائب و14 جنيها للمعبأ رفعا للعبء والحصول على منتجات غذائية بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين وحمايتهم من احتكار بعض التجار للسلع الأساسية.

وصل سعر الأرز بمعرض السلع الاستهلاكية بمدينة طامية بمحافظة الفيوم إلى 15 جنيها المعبأ و12 جنيها للكيلو السائب، وفقا لبيان محافظة الفيوم.

12 جنيها سعر الأرز السائب و15 للمعبأ

فيما تشابه سعر الأرز اليوم بمحافظة الفيوم ومحافظة الإسماعيلية والتي حدد سعر الأرز المعبأ بها داخل المجمعات الاستهلاكية بـ15 جنيها للكيلو وفقا لمديرية تموين الإسماعيلية، بينما سعر الأرز السائب 12 جنيها.

وكذلك بمحافظة المنوفية التي سجل بها سعر كيلو الأرز المعبأ 15 جنيها.

14 جنيها سعر الأرز

بينما كان سعر كيلو الأرز المعبأ بمحافظة مطروح 14 جنيها وسعر كيلو الأرز السائب 12 جنيها.

قنا وأسوان 16 جنيها لكيلو الأرز

وبمحافظتي قنا وأسوان فقد حدد سعر كيلو الأرز المعبأ بـ16 جنيها داخل المجمعات الاستهلاكية بيننا السائب بـ12 جنيها.

أماكن بيع الأرز بسوهاج بـ14جنيها ونصف

كما صرح المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» بأنه تم توفير عرض الأرز داخل هايبرات الشركة المصرية بالمحافظة بسعر 14 جنيها ونصف لكيلو الأرز المعبأ وذلك بحد أقصى 5 كيلو للفرد وذلك بجميع فروع الشركة المصرية والتي توجد في مدينة سوهاج ومدينة ناصر وفرع الحميات وفرع مدينة طما وفرع مدينة جهينة وفرع مدينة جرجا.