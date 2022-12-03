منسق «حياة كريمة»: المبادرة غيّرت وجه الحياة في القرى والريف المصري

قال محمود السقا، منسق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إن المبادرة تحولت لمشروع قومي كبير وإنجاز حقيقي على أرض الجمهورية، وانعكست نتائجها بشكل مباشر على حياة المواطنين في تحسن واضح وملموس في مستوى الخدمات وأوجه الحياة اليومية وذلك بشهادات دولية.

تنمية الريف المصري

وأكد «السقا»، في بيان، اليوم السبت، أن توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة وصريحة بشأن الاهتمام بالخدمة المقدمة للمواطنين، وحق المواطن في الحصول على حياة تليق بالمواطن المصري.

وأوضح منسق المبادرة، أنه تم ترجمة هذا الاهتمام من خلال المبادرة التي تعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، إضافة إلى تحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا توفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

حياة تليق بالمواطن المصري

وأشار، إلى أن المبادرة تهدف أيضا إلى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل للمواطنين، والاستثمار في تنمية الإنسان المصري، وكذلك سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، واحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

وأكد منسق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على أن المبادرة تتنازل كافة مناحي الحياة بداية من توفير سكن كريم والنهضة بالمنظومة التعليمية والصحية في القرى ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية، ومن ثم فهي مبادرة شاملة وقومية على الأراضي المصرية.