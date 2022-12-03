«التعليم العالي»: استمرار مجابهة عمل الكيانات الوهمية و نحذر الطلاب منها

حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و المشرف على قطاع التنسيق، الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق خلف الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي، وتقدم الخدمة التعليمية ومنح شهادات تعليمية دون سند قانوني.

وأوضح السيد عطا، أن لجنة الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل عملها لمجابهة انتشار تلك الكيانات والحد منها في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أن هناك خطة عمل يجرى تنفيذها للقضاء على تلك الكيانات.

مجابهة الكيانات الوهمية مستمر

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجنة الضبطية القضائية تعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لرصد ومتابعة عمل الكيانات والمؤسسات التي يتم رصد إعلاناتها أو شكاوى بشأنها والتأكد من قانونية إجراءاتها وتراخيصها.

وذكر أن عدد الكيانات التعليمية غير المرخصة التي جرى ضبطها وإحالة أوراقها للنيابة العامة تجاوز الـ320 كيان، وأنه خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم الكشف عن ضبطية قضائية جديدة لإحدى الكيانات التعليمية الوهمية.

التوسع في اختصاصات لجنة الضبطية القضائية

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفترة المقبلة ستشهد إضافة عدد من الضوابط، والتوسع في اختصاصات لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في الإستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن مجابهة عمل الكيانات التعليمية الوهمية التي تدعى انتسابها للوزارة والجامعات محلياً ودوليا.