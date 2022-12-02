«التعليم العالي» تعلن المستندات المطلوبة لمنحة الماجستير والدكتوراه المقدمة من الصين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المستندات المطلوبة لمنحة الماجستير والدكتوراه المقدمة من جمهورية الصين الشعبية في مجالات علوم الهندسة البحرية والميكانيكية والكهربية والهندسة الصناعية والعلاج الطبيعي ودراسة اللغة الصينية وآدابها وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي وبناء شبكات والاتصالات والمعلومات والأمن السيبراني والتخصصات التي تخدم رؤية مصر 2030.

منحة الماجستير والدكتوراه

وحددت الوزارة عبر الموقع الرسمي لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات، المستندات المطلوبة لمنحة الماجستير والدكتوراه المقدمة من جمهورية الصين الشعبية، وهي:

- استيفاء استمارة التقديم من الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج.

- وضع كود رقم 8181 على الاستمارة وإلا لن يقبل ملف الدارس.

- استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل موضحًا بها تاريخ التعيين.

- خطاب قبول مبدئي من أحد الأساتذة المشرفين بإحدى الجامعات الصينية.

- خطاب من جهة العمل موجه للبعثات بالموافقة على ترشيح الدارس على المنحة مع الإفادة بعدم ترشيحه على أي من المنح أو البعثات الأخرى وما يفيد إرسال استمارات استطلاع رأي الجهات الأمنية للموافقة على السفر.

- نسختان من خطة البحث لا يقل عن 1000 كلمة باللغة الصينية أو الإنجليزية.

- إذا كان تخصص الدارس في أحد مجالات الفنون أو التصميم يرجى موافاة الجهة المسؤولة بنسخة من أعماله الخاصة مثل مقاطع الفيديو أو اللوحات.

- أصل صحيفة الحالة الجنائية بتاريخ حديث وصورة.

- نسختان من السيرة الذاتية.

- ملخصان لرسالة الماجستير باللغة الإنجليزية معتمدة من جهة العمل.

- خطابات توصية من أحد الأساتذة.

- نسختان من الكشف الطبي مستوفاة ومعتمدة يقوم بنسخها من الموقع الإلكتروني الخاص بسفارة الصين الشعبية في القاهرة.

- أصل شهادة اجتياز المرشح لـ 62 درجة في IBT أو 6 درجات في اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.

- لا يجوز التقدم بإيصال اختبار اللغة ويلتزم بتقدم أصل الشهادة عند التقدم للمنحة.

- في حالة اختيار الدارس الدراسة باللغة الصينية يجب الحصول على مستوى لغوي HSK4 لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

- شهادة البكالوريوس بها تقديرات سنوات الدراسة وشهادة الماجستير أصل وصورة طبق الأصل باللغة الإنجليزية.

- صورتان من جواز السفر، صالح لمدة لا تقل عن 3 سنوات.