«التعليم العالي» تعلن شروط التقدم لمنح الماجستير والدكتوراه من الصين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شروط التقدم لمنح الماجستير والدكتوراه من الصين، في مجالات علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي وبناء شبكات والاتصالات والمعلومات والأمن السيبراني وعلوم الهندسة البحرية والميكانيكية والكهربية والهندسة الصناعية والعلاج الطبيعي ودراسة اللغة الصينية وآدابها.

شروط التقدم لمنح الماجستير والدكتوراه من الصين

حددت وزارة التعليم العالي، شروط التقدم لمنح الماجستير والدكتوراه من الصين، كالتالي:

- أن يكون المرشح مصري الجنسية.

- أن يكون المرشح عاملا بإحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات.

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام.

- ألا تزيد السن عن 30 عاما بالنسبة للماجستير.

- ألا تزيد السن عن 33 عاما للدكتوراه عند تاريخ بدء الإعلان.

- بالنسبة للماجستير.. إذا كان مسجلاً للماجستير فلا تزيد مدة التسجيل عن عام عند تاريخ بدء الإعلان.

- بالنسبة للدكتوراه.. في حالة إذا كان المتقدم سجل موضوع رسالة الدكتوراه لا تزيد مدة التسجيل عن 18 شهرا.

- في حالة إذا كان غير مقيد لدرجة الدكتوراه يجب ألا تزيد مدة حصوله على الماجستير عن عامين في تاريخ بدء الإعلان.

مزايا منح الماجستير والدكتوراه

وأضافت الوزارة عبر موقع قطاع الشؤون الثقافية والبعثات الإدارة المركزية للبعثات، أن الجانب الصيني يقدم للطلاب المصريين الحاصلين على المنح، 3000 يوان شهريا لطلاب مرحلة الماجستير، و3500 لطلاب مرحلة الدكتوراه، وإعفاء من رسوم التسجيل، وإعفاء من رسوم القيد السنوي لحضور المحاضرات والدراسات، وإعفاء من تكاليف المواد الدراسية المحددة ونفقات الإقامة المقررة.

أيضاً سيقدم الجانب الصيني، مبلغا معينا يدفع مرة واحدة لترتيب الإقامة، وتأمين العلاج الطبي الشامل بالمجان للطلاب المصريين الحاصلين على منح الدكتوراة من الحكومة الصينية، وخدمة الترانزيت للطلبة المصـريين الحاصلين على منح الدكتوراة المجانية من العاصمة الصينية إلى ومن مكان الدراسة عند التحاقهم بالجامعة وتخرجهم فيها.