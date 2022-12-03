«التعليم العالي» تعلن عن منح دراسية مجانية في الصين الشعبية

الحصول على منح دراسية، يعد من الأمور الهامة في المسيرة العلمية فضلا عن أنها تمنح الأشخاص فرصة للتعلم وهو ما أتاحته وزارة التعليم والبحث العلمي، من خلال منحة دراسية مقدمة من الصين الشعبية للعام الدراسي 2023/2024.

التخصصات المطلوبة للحصول على منحة الصين

ومن جهته، استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول تقديم الصين عدد من المنح التنافسية الدراسية طبقًا للبرنامج التنفيذي؛ وذلك للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في التخصصات العلمية الآتية:

- علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.

- بناء شبكات الاتصالات والمعلومات.

- الأمن السيبرانى.

- علوم الهندسة البحرية.

- الهندسة الميكانيكية .

- الهندسة الكهربائية .

- الهندسة الصناعية .

- العلاج الطبيعى .

- اللغة الصينية وآدابها.

- التخصصات التى تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

شروط التقدم لمنحة الصين الشعبية

وعن شروط التقدم لهذه المنح، فهى تتضمن الأتي:

- يجب ألا يزيد سن المتقدم على 30 عامًا للماجستير، و33 عامًا للدكتوراه عند تاريخ بدء الإعلان.

- يجب ألا تزيد مدة تسجيل المتقدم عن عام من تاريخ بدء الإعلان إذا كان مسجلًا للماجستير.

- يجب ألا تزيد مدة التسجيل عن 18 شهرًا إذا كان المتقدم قام بتسجيل موضوع رسالة الدكتوراه، وذلك وفقًا لموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 6/5/2021.

- وأنه في حالة إذا كان غير مقيد بدرجة الدكتوراه يجب ألا تزيد مدة حصوله على درجة الماجستير عن عامين من تاريخ بدء الإعلان.

قيمة المنح الشهرية

وذكر التقرير أن الجانب الصينى ملتزم بتقديم منحة شهرية للطلبة المصريين تقدر بمبلغ 3000 يوان صيني لطلاب مرحلة الماجستير، و3500 يوان صيني لطلاب مرحلة الدكتوراه، بالإضافة إلى إعفائهم من رسوم التسجيل، ورسوم القيد السنوى لحضور المحاضرات والدراسات.

كما يعفى الطلاب من تكاليف المواد الدراسية المحددة، ونفقات الإقامة المقررة، فضلًا عن توفير خدمة العلاج الطبي مجانًا للطلاب المصريين الحاصلين على منح الدكتوراه من الحكومة الصينية، ولا تشمل المنحة نفقات السفر ذهاب وعودة.

كما تتحمل البعثات (فيما لا تتحمله جهة أخرى) استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الصينى، وذلك طبقًا للبرنامج التنفيذي، وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة، وفقًا لللائحة المالية للبعثات، ولا تتحمل البعثات أية نفقات للأسرة.

المستندات المطلوبة للحصول على بعثات الصين

وبشأن المستندات المطلوبة للتقدم للمنح، فهى كالآتي:

- استيفاء استمارة التقديم من الموقع الإلكترونى الخاص بالبرنامج Type A https://www.campuschina.org .

- وضع كود رقم 8181 على الاستمارة، وخطاب قبول مبدئى من إحدى الأساتذة المشرفين بإحدى الجامعات الصينية، وللاطلاع على كافة شروط التقدم والمستندات المطلوبة، يمكن الدخول على المواقع الإلكترونية التالية:

https://cdm.edu.eg/cdm/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84/

و https://www.campuschina.org/content/details3_74776.html

آخر موعد للتقديم لمنح الصين الشعبية

ولن يلتفت إلى طلبات القتديم بعد انتهاء الموعد الرسمي حيث آخر موعد للتقدم لهذه المنح لتسليم الملف الورقى للإدارة المركزية للبعثات يوم الأحد الموافق 22/1/2023، علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.