«صباح الخير يا مصر» يستعرض تقريرا عن «فريق مصري فاز بكأس العالم لكرة القدم للأطفال»

حصل فريق مصري على المركز الأول في بطولة كأس العالم للأطفال 2022 التي أقيمت في قطر الشهر الماضي، وقبل البطولة تم إجراء اختبارات لنحو 80 طفلا من أحياء الفسطاط ودار السلام والاباجية والسيدة زينب بالشراكة مع مؤسسة «نفس» الاجتماعية المصرية ومؤسسات متخصصة في التعامل مع الأطفال.

تأهل 10 لاعبين لتمثيل مصر في البطولة

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ودينا شرف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «فريق مصري فاز بكأس العالم لكرة القدم للأطفال»، حيث تأهل 10 لاعبين لتمثيل مصر في البطولة وتم تنظيم معسكر مغلق لتدريب اللاعبين الذين تم اختيارهم مع منحهم دروس أساسية في اللغة الإنجليزية أيضا.

أسسنا نفس وهي مؤسسة اجتماعية هدفها إدارة مشروعات رياضية بأهداف اجتماعية

وقال كريم حسني أحد مؤسسي مؤسسة «نفس»: «تواصلنا مع الجهة المنظمة وخططنا لتشكيل فريق من مصر، تجربة رائعة، وبدأنا في التفكير، أسسنا نفس وهي مؤسسة اجتماعية هدفها إدارة مشروعات رياضية بأهداف اجتماعية».

حققنا إنجازا كبيرا دون أن يلعب أحدنا في أي نادي

أما بالنسبة إلى لاعبي الفريق، فقد فتح الفوز بالبطولة الدولية بالدوحة أمامهم بابا للأحلام الكبيرة، وقال عمرو محمود لاعب بالفريق: «الكرة يجب أن تكون للموهوبين، أتمنى أن يساعدنا الجميع، لأننا حققنا إنجازا كبيرا دون أن يلعب أحدنا في أي نادي، أتمنى أن نلعب في أندية كبيرة، دول العالم متقدمة عن مصر لأنها تدعم المواهب، وأتمنى أن أحقق حلمي والفوز ببطولات دولية باسم منتخب مصر».