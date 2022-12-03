إزالة 13 تعديا على أراض زراعية وأملاك دولة في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها بكل حسم وشدة دون تهاون أو تقاعس بالمراكز والقرى والنجوع.

مخالفة قانون البناء

وأشار محافظ أسيوط، في بيان صادر اليوم، إلى أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات بناء على الأراضي الزراعية ومخالفات لقانون البناء بقرى مراكز صدفا والغنايم وديروط والبداري، بالتنسيق وبمشاركة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي إدارات الخدمات والإشغالات ومسؤولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وحماية النيل.

13 حالة إزالة

وأشار المحافظ إلى استخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها، حيث تم تنفيذ 13 حالة إزالة لتعديات على أراض زراعية وأملاك دولة والطريق العام، وفك شدة خشبية بقرية كوم اسفحت التابعة للوحدة المحلية لقرية الدوير، وبني فيز التابعة للوحدة المحلية بقرية مجريس، ودير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم، وكودية الإسلام التابعة لمركز ديروط، ونجع المعادي التابعة لمركز البداري.