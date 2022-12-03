عاطل يقتل شقيقه بعد تعذيبه بمساعدة مسجل خطر بالغربية.. «رمى جثته في الترعة»

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص في محافظة الغربية، وضبط مرتكبى الواقعة، حيث تبين ان شقيقه ومسجل خطر ارتكبا الواقعة بسبب خلافات بينهما.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة أحد الأشخاص و مقيم بدائرة قسم ثالث المحلة بمياه بحر شبين بدائرة القسم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية ، والتى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه من الأب ، عاطل ، وآخر لهما معلومات جنائية

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وقرر شقيق المجنى عليه بوجود خلافات بينه والمجنى عليه وعلى إثر ذلك إتفق مع المتهم الآخر على إستدراجه لإحدى المخازن الخاصة به، ولدى وصولهم قاما بتوثيق المجنى عليه وتكبيله "بالحبال" ثم قام الأول بخنقه مستخدماً "حبل"، وعقب ذلك قام بإستئجار مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص ووضع المجنى عليه داخلها ، ولدى وصوله لمحل العثور تعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" ليتأكد من وفاته ثم قاما بإلقائه بالمياه.. وتم بإرشادهما ضبط (السلاح - الأداة - مركبة "التوك توك" المستخدمين فـى إرتكاب الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.