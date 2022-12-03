القبض على طالب اختلق واقعة اختطافه لطلب فدية من والده بالقاهرة

تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط طالبين لإختلاقهما واقعة إختطاف أحدهما لإجبار والده على دفع مبلغ مالى

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بغياب نجله "طالب"، عقب خروجه من مسكنهما.. وفى وقت لاحق ورد إليه إتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص من هاتف محمول " محدد " أخبره خلاله المتصل بخطف نجله، وساومه على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان تواجد المذكور وبإستهدافه تبين أنه (طالب "نجل عم المتغيب" ، مقيم بدائرة القسم ) وبرفقته المٌبلغ بغيابه وذلك حال تواجدهما بالشقة سكنه ، بمواجهتهما أقر الُمبلغ بغيابه بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين والده لرغبته فى شراء دراجة نارية " توك توك " فأختمرت فى ذهنه إختلاق واقعة إختطافه لإجبار والده على دفع المبلغ المالى ، وقام بالإستعانة "بنجل عمه" لإرتكاب الواقعة وبمواجهة "نجل عمه" أيد ما سبق.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.