ضبط شقيقين بتهمة خطف زوج أختهما وتعذيبه لتوقيع إيصال أمانة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم باحتجاز أحد الأشخاص والتعدي عليه بالضرب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة.

تفاصيل خطف شخص وإجباره على توقيع إيصال أمانة

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) بتضرره من (شقيقي زوجته، وآخر، مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة)؛ لقيامهم باستدراجه لشقة كائنة بدائرة القسم بدعوى إنهاء بعض خلافات الزواج بشقيقة الأول والثاني، وفور وصوله قاموا بالتعدي عليه بالضرب وإكراهه على توقيع إيصال أمانة بمبلغ (50 ألف جنيه) لعدم التزامه بتوفير شقة سكنية لشقيقتهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.