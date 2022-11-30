ضبط المتهم بقتل ابن عمه بالقناطر بسبب خلافات استمرت 5 سنوات 

تمكنت أجهزة أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل ابن عمه بقرية قرنفيل بالقناطر بسبب خلافات استمرت بينهما 5 سنوات، وضبط السلاح المستخدم في الواقعة فرد خرطوش، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة هو ابن عمه، مستخدما سلاح ناري حيث تربص للمجني عليه عند منزله وأطلق النار عليه.

ضبط المتهم بقتل ابن عمه بالقناطر

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة وحبس المتهم 4 أيام وتحريز السلاح المستخدم في الحادث وطلبت تحريات المباحث.

ودلت تحريات المباحث إلى وجود خلافات بين المتهم وابن عمه وجرى الصلح فيها من 5 سنوات وسافر المجني عليه للخارج، وعقب عودته منذ أيام أطلق المتهم النار عليه ويفر هاربًا، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث.

تفاصيل قتل موظف علي يد ابن عمه بالقناطر

كانت قرية قرنفيل مركز القناطر، شهدت تخلص شخص من ابن عمه بسبب خلافات سابقة بينهم منذ 5 سنوات إلا أنه تربص للمجنى عليه عقب عودته من السعودية وتخلص منه أمام منزله.

تم إخطار الأجهزة الأمنية ونقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية سماع شهادة الشهود والجيران وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد رفعت أبوسريع، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بتلقيه إخطارا من المستشفى بوصول «أ.م.ع» 42 سنة موظف ويعمل باحدى الدول العربية متوفى متأثرا بإصابته.

المجني عليه يعمل في دولة عربية

وبالفحص تبين أن المجنى عليه كان يعمل بإحدى الدول العربية مندوبا لشركة لمدة 5 سنوات ونزل لمصر لقضاء فترة الإجازة، ولكنه فوجئ بذهاب ابن عمه، وأطلق عيار ناري من «فرد خرطوش» وفر هاربا وتم ضبطه عقب الحادث مباشرة

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين الهاربين، تحرر محضر بالواقعة