ضبط «عصابة سرقة السيارات» بأسلوب «المفتاح المصطنع» في المعادي

تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من ( أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أمام العقار سكنه .

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد المتهمين ( 3 عناصر إجرامية خطرة "لهم معلومات جنائية") وتبين قيامهم بالتخلى عن السيارة المُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وتم تسليم السيارة المُبلغ بسرقتها لمالكها .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهداف إثنين من المتهمين وأمكن ضبطهما ، وحال إستهداف المتهم الأخير حاول التعدى على القوات بإستخدام سلاح أبيض ، وتمكنت القوات من إحكام السيطرة عليه .

اعتراف المتهمين

وبمواجهة المتهمين أقروا بإرتكابهم الواقعة بإسلوب " المفتاح المصطنع " ، وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب وإرتكابهم "5" وقائع أخرى.

تم بإرشادهم ضبط 4 من السيارات المسروقة وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى السيارة الأخيرة بالبيع لـ ( سائق – عامل ، مقيمان بمحافظة الشرقية) عقب إيهامها بكونها "لوط" غير قابلة للترخيص .. وبإستهداف الأخيران بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما السيارة المشار إليها.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهم بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .