أسماء 28 مصابا ومتوف في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بمطروح

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، حالة الطوارىء في مستشفى الحمام المركزي، بعد وقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل عند كارتة مدينة الحمام، على طريق «مطروح- الإسكندرية» الساحلي الدولي، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 28 آخرين بإصابات متفرقة في الجسم.

أسماء وحالات مصابي الحادث

وتنشر «الوطن» أسماء وحالات مصابي حادث تصادم أتوبيس سيارة نقل على طريق «مطروح- الإسكندرية» الدولي الساحلي، وهم محمد أحمد محمد يوسف، 40 سنة، من الإسكندرية، ومصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بالساق الأيسر وسحجات بالجسم، ووائل عربي مصطفى محمد، 44 سنة، من الإسكندرية، ومصاب بكدمة شديدة بالصدر ونزيف من الأنف، وحمدي الدسوقي مراد، 38 سنة، من الإسكندرية، مصاب بجرح بفروة الرأس وكدمة شديدة بالظهر والقدم اليسرى، ومحمود محمد عبد السلام، 30 سنة، من البحيرة، مصاب بسحجات متفرقه بالجسم، ومحمود أحمد عرابي محمود، 32 سنة، من الإسكندرية، مصاب بجرح قطعي بالقدم اليسرى وسحجات بالجسم.

وأصيب أيضاً محمد مصطفى عثمان مصطفى، 43 سنة، من البحيرة، باشتباه كسر بالساق الأيسر وجرح بالقدم اليمنى وسحجات بالجسم، ومحمد رشدي محمود سالم، 47 سنة، من الإسكندرية، بكدمة شديدة وسحجات بالقدم اليسرى، وأحمد حسن عطية، 24 سنة، من البحيرة، بكدمة شديدة بالظهر والقدم اليسرى وسحجات بالقدمين، وحسن وداعة الله حسن، 56 سنة، من الإسكندرية، بجرح قطعي بالقدم اليسرى وكدمة شديدة بالظهر، وسامح أحمد سلامة، 32 سنة، الإسكندرية، بكدمة شديدة بالكتف الأيسر، وأحمد حسن أمين خطاب، 33 سنة، من الإسكندرية، بكسر مضاعف بالساق الأيمن وكدمة بالظهر.

كدمات وكسور وسحاجات

كما أصيب محمد خميس حسين، 45 سنة، من الإسكندرية، بجرح قطعي بالجفن الأيسر وجروح بالقدمين وسحجات بالجسم، ومحمد إسماعيل محمد، 50 سنة، من البحيرة، بكدمات بالقدمين والرقبة، وأحمد فاروق أحمد، 39 سنة، من الإسكندرية، بكدمة شديدة بالظهر والقدم اليسرى سحجات بالقدمين وكدمة شديدة بالرقبة، ومحمد علي عبد الحميد، 47 سنة، من مطروح، بكدمة بالساق الأيسر، وسيف الدين محمد جابر، 55 سنة، من الإسكندرية، بجرح قطعي بالساقين، وكدمة بالزراع الأيسر، ومستور ممدوح عبد السلام، 31 سنة، من البحيرة، بكدمات بالقدم اليسرى والذراع الأيسر، وعيسى عبد الحميد عوض، 31 سنة، من الإسكندرية، بجرح في الوجه وسحجات بالذراع الأيمن، وسعيد صبحي إدريس، 55 سنة، من البحيرة، وجرح متهتك بالأنف والجبهة وكسر بالساق الأيسر، ومحمد رشدي محمود، 39 سنة، من الإسكندرية، بكدمة شديدة بالقدم اليسرى، وأحمد كامل إسماعيل، 37 سنة، من الإسكندرية، بكدمات بالصدر والقدمين، ومحمد محمود حسين، 46 سنة، من الإسكندرية، بكدمة بالساق الأيسر، وحسين عوض سعد، 29 سنة، من الإسكندرية، بكدمة شديدة بالظهر والقدم اليسرى وسحجات بالقدمين.

وضمت قائمة المصابين محمد خميس عبد المنعم، 36 سنة، من البحيرة، بكدمة بالصدر وسحجات بالقدم اليسرى، ومحمد محمود أحمد، 31 سنة، من البحيرة، بكدمة في الساق اليسرى وسحجات بالجسم، وجمال حسن حنفي، 52 سنة، من الإسكندرية، مصاب بجرح سطحي بالقدم الايسر وسحجات بالجسم، ومحمود محمد أحمد محمود 26 سنة، من الإسكندرية، بكدمة بالساق الأيسر، وحاتم منصر محمد، 39 سنة، من الإسكندرية، بكدمة بالذراع الأيسر وسحجات بالجسم، فيما لقي محمد صابر هدية، 67 سنة، من الإسكندرية، مصرعه.

وجرى إيداع الجثة ثلاجة مستشفى الحمام شرق مطروح، واستكمال تقديم العلاج للمصابين من خلال فرق الطوارئ واستكمال الخدمات الطبية العاجلة لهم.