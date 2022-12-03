إعفاء طلاب المدن الجامعية ببنها الفائزين فى الأنشطة من المصروفات

قرر الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إعفاء طلاب المدن الجامعية الفائزين فى الأنشطة الطلابية من مصروفات شهر كامل، والمشاركين نصف شهر، تقديرا لمشاركتهم الفعالة فى مختلف الأنشطة الطلابية.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة التنشيطية لطلاب المدن الجامعية بمشتهر وتكريم الطلاب المتميزين، بحضور الدكتور سيد عبدالونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور أشرف عواد المشرف على المدن الجامعية ببنها، والدكتور راشد زغلول المشرف على مدينة بمشتهر، والدكتور طه عاشور مشرف المدينة الجامعية بطوخ، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية، ومديري المدن الجامعية، ومشرفي الأنشطة الطلابية.

مشاركة طلاب جامعة بنها في الأنشطة

وأعرب «سوسة»، عن سعادته بما شاهده من مواهب متعددة بين الطالبات المشاركات فى فعاليات المسابقات المختلفة.

وأكد رئيس جامعة بنها، أن المدن الجامعية ليست مكانا للسكن والإقامة فقط، وإنما بيئة اجتماعية مناسبة للاستذكار والتفوق العلمي ووسيلة للترفيه عن الطلاب تساعدهم على ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية المختلفة.

مسابقات القرآن الكريم ودوري المعلومات

يذكر أن الفعاليات شارك فيها طالبات المدن الجامعية بمشتهر والمدينة الجامعية للطالبات بكفر سعد والمدينة الجامعية للطالبات بشبرا، حيث أقيمت المسابقات بين الطالبات في مسابقات القرأن الكريم ودوري المعلومات العامة والشطرنج والغناء والشعر الغنائي والقصة القصيرة والرسم.