رئيس جامعة بنها يهنئ كلية الطب بتجديد الاعتماد الأكاديمي: حققت نتائج ملموسة

قدم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، التهنئة للدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، والطلاب، بمناسبة تجديد الاعتماد الأكاديمي للكلية.

تجديد اعتماد كلية الطب البشري بنها

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بتجديد اعتماد كلية الطب من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكداً أن تجديد الاعتماد يؤكد وصول الكلية إلى مستوى الجودة في التعليم والبحث العلمي ويعد تكليلًا للجهود المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وحرصهم الحفاظ على اعتماد الكلية.

نتائج ملموسة في ملف قطاع الجودة والاعتماد

وأوضح الدكتور جمال سوسة، أن إدارة جامعة بنها حققت نتائج ملموسة في ملف قطاع الجودة والاعتماد على مستوى الكليات، موجهاً الشكر لخبراء مركز ضمان الجودة بالجامعة الذين قدموا الدعم الفني للكلية خلال الفترة الماضية.

وجه الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب الشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والأمين العام ومركز ضمان الجودة بالجامعة على دورهم فى توفير الاحتياجات اللازمة للكلية لتجديد اعتمادها بعد أن استوفت كافة المعايير الأكاديمية.