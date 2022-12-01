 جامعة بنها ضمن أفضل 50 جامعة عربية طبقا لتصنيف «التايمز» البريطاني

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي، قد أعلن نتيجة إصداره الثاني لتصنيف الجامعات بالعالم العربي لعام 2022.

ترتيب حامعة بنها بتصنيف التايمز للجامعات العربية

وأوضح «سوسة» في بيان له، أن جامعة بنها قد جاءت على مستوى جامعات العالم العربي التي جرى تصنيفها في هذا الإصدار، بالمركز الـ49، ضمن 169 جامعة ومؤسسة تعليمية في 15 دولة عربية، هي: مصر والسعودية، والإمارات، والكويت، والعراق، وتونس، والجزائر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وقطر، وعمان، والبحرين.

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أنه جرى إدراج 48 مؤسسة أخرى بحالة «مراسل»، كما احتلت «بنها» محليا المركز الـ16 على مستوى 34 جامعة مصرية، جرى تصنيفها في هذا الإصدار.

منهجية تصنيف التايمز لجامعات العالم

ولفت الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي، يعتمد على نفس منهجية تصنيف التايمز لجامعات العالم، مع إجراء بعض التعديلات وتضمين بعض المقاييس الجديدة، لتعكس ميزات ومهام الجامعات في المنطقة العربية.

وأضاف «الجيزاوي»: «التصنيف يستند إلى ثلاثة عشر مؤشرا لقياس أداء الجامعات في خمسة محاور، هي التدريس والبحث العلمي، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية والدخل من الصناعة».