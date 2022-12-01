جامعة بنها تكرم 12 أستاذا ظهروا في قائمة أفضل 2% من علماء العالم

كرّم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسة، خلال انعقاده اليوم، 12 عالمًا من الجامعة ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم، طبقاً لتقرير جامعة ستانفورد الأمريكية، موجهًا التهنئة والشكر إلى لجنة التصنيفات بالجامعة والباحثين الذين نشروا أبحاثهم العلمية التي ظهرت في التصنيفات المحلية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشيرين شوقي أمين عام الجامعة وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس والأمناء المساعدين.

لجنة التصنيفات بجامعة بنها والباحثين

وأكد الدكتور جمال سوسة أن التقدم الذي أحرزته جامعة بنها في التصنيفات العالمية المختلفة يرجع إلى سياسة إدارتها حول اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن، ومنها دعم البحث العلمي وصندوق البحوث العلمية بالجامعة، وهو ما أعطى الفرصة للنشر في مجلات عالية التأثير، والتي أدت إلى تسجيل عدد كبير من الاستشهادات خلال مؤشرات التصنيف.

مجلس جامعة بنها يكرم الطلاب المشاركين فى المشروع القومي لمحو الأمية

في السياق ذاته كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة الطلاب المتميزين المشاركين فى المشروع القومي لمحو الأمية والذين ساهموا فى محو أمية عدد كبير من المواطنين، كما تم تكريم الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى الجامعة.

وأكد رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، وتشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذج يحتذى به في الولاء والانتماء للوطن.

كما وجه رئيس الجامعة التهنئة والشكر للطلاب المشاركين في المشروع القومى لمحو الأمية، والطلاب الفائزين فى مسابقة الطالب والطالبة المثالية.