ضبط 1903 قضايا تموينية في حملات رقابية على الأسواق خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1903) قضية تموينية متنوعة.

أبرز النتائج

حسب بيان وزارة الداخلية، تم ضبط (4) قضية بيع بأزيد من السعر "أرز أبيض"، و(1) قضية حجب "أرز أبيض"، و(76) قضية حجب "أرز شعير"، وضبط (2) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية، وكذا ضبط (565) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية ومواد البناء، وكذا ضبط (915) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وكذا ضبط (19) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

ضبط (مالك مخبز بلدى بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى كمية قدرها (26,2 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") قام المذكور بالإتجار بها ببيعها بالسوق السوداء.

ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية) وبحوزته كمية قدرها (22,03 طن "سكر حر – زيت طعام -مسلى") معبأة داخل شكائر وعبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية – بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (8,84 طن "سكر حر – خل طعام") معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر.

ضبط (المدير المسئول عن مخبز سياحى "بدون ترخيص" – بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (7 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر.

ضبط (مالك مخبز سياحى "بدون ترخيص" – بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (6,1 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر.

ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة قنا) وبحوزته كمية قدرها (5 طن سكر تموينى) مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم.

ضبط (مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" - بمحافظة الشرقية) وبحوزته كمية قدرها (15 طن منظفات صناعية) بدون مستندات "مجهولة المصدر".

ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (50000 لتر مواد بترولية "بنزين") للإتجار بها فى السوق السوداء.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (76) قضية بمضبوطات بلغت (506,799 طن "أرز شعير").

ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية ، وبحوزته كمية قدرها (2,5 طن "كبدة – مصنعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" عن ضبط (28) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (10680 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.