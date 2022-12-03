«الداخلية»: تنفيذ 87 ألف حكم قضائي و324 قضية مخدرات في 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

قضايا الأسلحة النارية والمخدرات

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبط 196 قطعة سلاح نارى بحوزة 164 متهم، فى مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ 87171 حكم قضائى متنوع، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبط 324 قضية مواد مخدرة.

أما فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، ضبط 29 متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 20 متهم، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، ضبط 239 دراجة نارية مخالفة، فى مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط 21831 مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين، فحص 59 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.