انطلاق أولى الجولات الانتخابية للاتحادات الطلابية في الجامعات اليوم

تنطلق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الجاري 2022-2023 في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وفقاً للجدول الزمني المعلن من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع التشديد على تطبيق الإجراءات اللحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2022

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ لـ«الوطن»، أن اليوم انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الجاري 2022-2023 وفقاً للضوابط و القواعد التي أقرها المجلس مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الخميس المقبل سيم تنصيب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

إجراءات كورونا

وأوضح الدكتور صديق عبد السلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية أن الجامعة شددت على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة ضد كورونا خلال أعمال التصويت لانتخابات الاتحادات الطلابية، لافتا إلى أن اليوم بدء أعمال الجولة الأولى للانتخابات وفقاً للخريطة الزمنية التي اقرها الأعلى للجامعات .