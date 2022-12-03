انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية غدا.. والتعليم العالي: نأمل في مشاركة فعالة

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، غدا الأحد، إجراء الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023 بمختلف الكليات وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، على أن يبدأ الفرز وإعلان النتائج بعد الانتهاء من أعمال التصويت، مع تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والالتزام بقواعد وضوابط الحرم الجامعي.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023

وأكد الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، لـ«الوطن»، أن الجامعات أنهت استعداداتها وفقاً لتوجيهات وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، بشأن انتخابات الاتحادات الطلابية، أبرزها التأكيد على تطبيق قواعد مجابهة كورونا.

ولفت إلى أن غدا أولى جولات انتخابات الاتحادات الطلابية على أن تختتم الخميس المقبل بتنصيب رؤساء الاتحادات، منوهاً بأنه من المتوقع أن تشهد الانتخابات غدا مشاركة فعالة من قبل الطلاب بمختلف الكليات، قائلاً: نأمل أن تشهد الانتخابات إقبالا من الطلاب والتوعية المستمرة والندوات ستسهم في ذلك.

جامعة سوهاج جاهزة لانتخابات الاتحادات الطلابية

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشان انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الجاري، لافتا إلى أنه جرى تجهيز مقرات الانتخابات والصناديق الزجاجية الشفافة وكذلك توفير الموظفين المختصين.