النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على مرتكب «مذبحة الريف الأوروبي»

طلبت النيابة العامة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، من هيئة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، برئاسة المستشار محمد عوض الله، بتوقيع أقصي عقوبة على المتهم.

اعترافات المتهم

وعن أسباب ارتكاب المتهم لجريمته، كشف في تحقيقات النيابة العامة، أن صديقه المزارع رفض زواجه من إحدى ابنتيه، وهو ما أوغر الغل في صدره وقرر قتله وقتل ابنتيه حينما فشل في الاعتداء على أحدهما، واثنين من أحفاده داخل المزرعة التي يعمل بها.

وخلال تحقيقات النيابة العامة، أضاف في اعترافاته أنَّه بعدما تخلص من الفتاة التي كان يريد الزواج بها، ذبح شقيقتها هي الأخرى لخروجها للاستغاثة بوالدها الذي كان يعمل في المزرعة المجاورة، وعند حضور صديقه تمكّن من التخلص منه بنفس الطريقة، وبعدها قرر التخلص من حفيديه اللذين كانا بصحبة المجني عليهما وابنته الأخرى.