التقرير الطبي الخاص بمرتكب «مذبحة الريف الأوروبي»: المتهم سليم عقليا ونفسيا

ورد التقرير الطبي الخاص بالمتهم بارتكاب «مذبحة الريف الأوروبي»، وقتل 5 أشخاص بعد فشله في الاعتداء على أحد الضحايا.

وقال المحامي محمد صلاح، إنَّ التقرير الوارد اليوم لهيئة المحكمة والخاص بالمتهم أثبت سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الجريمة.

فشل الاعتداء على إحدى المجني عليهن

ووقعت جريمة قتل بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، خلال العام الماضي 2021 وكان مرتكبها المتهم «عاطف.م»، الذي ارتكب جريمة في حق صديقه المزارع وابنتيه وحفيديه، داخل مزرعة في قرية الريف الأوروبي بدائرة القسم، وذلك بعد أن فشل في الاعتداء على إحدى المجني عليهنّ، فتخلص منهم جميعًا وفر هاربًا على إحدى محافظات الصعيد.

اعتراف المتهم بجريمته

وخلال تحقيقات النيابة العامة، اعترف المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي، وأنَّه لضيق صدره وما وغر به من صديقه وأسرته لم يرى سبيلًا أمامه سوى التخلص منهم، مؤكّدًا خلال التحقيقات أنَّه إذا كان هناك عدد أكبر متواجد في مكان الواقعة لكان تخلص منهم أيضًا.