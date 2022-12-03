وصول المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي وسط حراسة أمنية مشددة

وصل المتهم بقتل 5 أشخاص في قرية الريف الأوروبي بمنطقة الشيخ زايد، بعد فشله في الاعتداء على إحدى المجني عليهنَّ، إلى مقر محاكمته التي تنعقد بمحكمة جنايات الجيزة في الكيلو 10 ونص، وسط حراسة أمنية مشددة.

إيداع المتهم قفص الاتهام

وظهر المتهم «عاطف»، مكبلًا بالأصفاد مرتديًا ملابسه العادية، وتمّ إيداعه قفص الاتهام لحين نظر قضيته في رول المحكمة، والتي يتم تداولها داخل غرفة المداولة بناءً على طلب الدفاع.

قتل صديقه

وجاء في أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، قيام المتهم بقتل المجني عليهم وهم 5 أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن فشل في الاعتداء على إحدى ضحاياه من أبناء صديقه المجني عليه الذي يعمل مزارع، فخشي أن ينفضح أمره فأوغر في صدره الضغينة تجاههم ونفذ جريمته في حقهم.

وخلال تحقيقات النيابة العامة، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول ارتكاب الجريمة، مؤكّدًا أنَّه حمل بين طيات ملابسه سلاح أبيض «سكين»، نظرًا لما كان ينوي فعله، وانتظر حتى الليل وتسلل إلى غرفه صديقه وأنهال عليه طعنًا بالسلاح وبعدها نفذ جريمته في باقي أفراد أسرته، وتركهم جميعًا غارقين في دمائهم وفر هاربا على بلدته في إحدى محافظات الصعيد.

كما جاء في أوراق القضية، أيضًا حيازة المتهم لسلاح أبيض «سكين»، دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة.