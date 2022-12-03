بدء جلسة محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص في «مذبحة الريف الأوروبي»

بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونص، قبل قليل، جلسة محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله.

المتهم في كامل قواه العقلية

وخلال الجلسة الماضية، قال دفاع المجني عليهم الذين لقوا مصرعهم ذبحًا على يد المتهم «عاطف.م»، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، بأن التقرير الطبي الخاص بالمتهم أثبت أنَّه في كامل قواه العقلية والنفسية أثناء ارتكابه جريمته.

اعتراف المتهم بأنه في كامل قواه العقلية

كما أنَّ المتهم اعترف تفصيليًا بعد القبض عليه بارتكابه الجريمة وأنَّه لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية، وإنما في كامل قواه العقلية، وأنه تولدت لديه نية إزهاق روح المجني عليهم الخمسة، بعد اكتشاف المزارع صديقه نيته السيئة تجاه نجلته، فاحتدم الخلاف بينهما فأنهي حياتهم.

وأقامت النيابة العامة دليلها على المتهم من قبل المحاكاة التصويرية التي قام بها في محل الجريمة، وإرشاده عن السلاح المُستخدم والمادة المخدرة التي وضعها للمجني عليهم حتى ينفذ جريمته.