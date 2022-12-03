وصول أسرة المجني عليهم في قضية «مذبحة الريف الأوروبي»

وصلت أسرة المجني عليهم الخمسة الذين لقوا مصرعهم على يد أحد الأشخاص في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، إلى مقر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص لحضور جلسة محاكمته.

مذبحة خلال العام الماضي بالشيخ زايد

وخلال العام الماضي 2021 وقعت جريمة قتل بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وكان مرتكبها المتهم «عاطف.م»، الذي ارتكب جريمة في حق صديقه المزارع وابنتيه وحفيديه، داخل مزرعة في قرية الريف الأوروبي بدائرة القسم، وذلك بعد أن فشل في الاعتداء على إحدى المجني عليهنّ، فتخلص منهم جميعًا وفر هاربًا على إحدى محافظات الصعيد.

القبض على مرتكب الواقعة

وتمكّنت الأجهزة الأمنية بعد مرور 48 ساعة على وقوع الجريمة من القبض على المتهم، واعترف تفصيليًا بارتكابه للواقعة على النحو المبين بالأوراق، وأنَّ الدافع وراء قتله الـ5 أشخاص وهم: صديقه المزارع وابنتيه وحفيديه- هو معاتبة المجني عليه له لسوء نيته تجاه إحدى بناته، فاحتد الخلاف بينهما بعد حدوث مواجهة فارتكب جريمته.

التخلص من المجني عليهم

وخلال تحقيقات النيابة العامة، اعترف المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي، وأنَّه لضيق صدره وما وغر به من صديقه وأسرته لم يرى سبيلًا أمامه سوى التخلص منهم، مؤكّدًا خلال التحقيقات أنَّه إذا كان هناك عدد أكبر متواجد في مكان الواقعة لكان تخلص منهم أيضًا.