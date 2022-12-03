المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار توفيق عبد العظيم عليان، «ح.ز.ي» بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك بعضوية المستشارين جمال السيد الرفاعي، وياسر حسن حسان، وأحمد أنور إبراهيم، وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني.

وتعود القضية رقم 16224 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول العامرية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام شخص بالاتجار في المواد المخدرة.

اتجار المتهم في الهيروين

وكشفت التحريات أنه حال ضبط متهم آخر «ن.م.ت» في القضية رقم 4500 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول العامرية، أفاد أنه تحصل على المواد المخدرة من آخر، وبعد تقنين الأوضاع من ضباط الإدارة، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهروين بقصد الاتجار.

وأقر المتهم أنه تحصل على كميات من مخدر الهيروين من «ح.ز.ي»، تاجر مخدرات، وبإجراء التحريات السرية دلت إلى اتجار المتهم في مخدر الهيروين.

تحرير محضر بالواقعة

وحُرر محضر إداري بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المقدم.