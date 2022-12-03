تحصين 121 ألف رأس ماشية للوقاية من الحمى القلاعية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

التحصين ضد التهاب الحمى القلاعية

ومن جانبه، أوضح اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في 19 نوفمبر الماضي عن طريق 180 لجنة خلال الأسبوع الأول من الحملة، وقامت بتحصين 121 ألفا و746 رأس ماشية، مابين 60 ألفا و873 رأس ماشية، للوقاية من مرض الحمى القلاعية و60 ألفا و873 رأس ماشية، للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 3742 رأس ماشية.

أهمية التحصين ضد التهاب الحمى القلاعية

وأشار مدير المديرية إلي قيام المديرية بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وعقد 155 ندوة وجولة إرشادية، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.