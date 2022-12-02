تحصين 130 ألفا و450 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحصين 130 ألفا و450 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، من المستهدف والذي يبلغ 211 ألفا و969 رأس ماشية، بينها 119 ألفا و157 أبقار، و54 ألفا و348 جاموس، و340 ألفا و31 أغنام، و4 آلاف و433 ماعز، على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة.

تحضين الماشية ضد الحمى القلاعية

وأكد «نور الدين»، في بيان له، على دعمه الكامل للحملة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، وتكثيف حملات تحصين الماشية والأغنام والماعز للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأشاد «نور الدين» بالحملات القومية التي تُساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، مناشداً المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة، والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية، والحفاظ على الثروة الحيوانية، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الوقائية للتحكم والسيطرة ومنع انتشار المرض على مستوى الجمهورية.

توفير اللقاحات والكوادر البشرية

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إن المديرية وكافة الإدارات تُشارك في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع والتي انطلقت الأسبوع الماضي بكافة قرى ومراكز المحافظة، من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، لتحصين الحيوانات، والعمل في كل المراكز والقرى في وقت واحد، والاستمرار في الحملة حتى تحقيق المستهدف.

وقال «بشار»، إن عدد الفرق المنتشرة في مدن وقرى المحافظة 105 لجان، وغرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية تُتابع أعمال التحصين والترقيم، منوهاً أنه تم تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر لأن كل رأس ماشية لها رقم قومي، وسيتم استخدام سنون استعمال مرة واحدة لكل رأس، ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، مع اتباع الأمان الحيوي والتحصين من بيت لآخر للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم كل الدعم للفلاحين والمربين، مكلفاً بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين لضمان نجاح الحملة، وحصول المربي على حقوقه، والتنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للأهمية القصوى.

زيارات ميدانية للتوعية

وذكر «بشار»، أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية، لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض، وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.