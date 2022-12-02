وفاة موظف على المعاش في ظروف غامضة بالهرم

لقى موظف بالمعاش مصرعه، في ظروف غامضة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفاة موظف على المعاش

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد علي عبدالرحمن رئيس القطاع، بورود بلاغٍ من عمليات النجدة بوفاة شخص داخل شقة سكنية بشارع عمر المختار في الهرم.

وأمر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، رجال الشرطة بالانتقال إلى المكان بفحص مكان الحادث، وتبين من أقوال صاحبة الشقة، 41 عامًا، أنه حضر لمعاينة الشقة محل سكنها بغرض شرائها، وتفاجأت بوفاته.

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وبمناظر الجثة تبين ارتداء المتوفى كامل ملابسه، وقررت المبلغة أن المتوفى "م.ن" حضر لمعاينة شقتها لشرائها إلا أنه توفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.