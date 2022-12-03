مصرع طفل سقط من كابينة مصعد بالوراق وإصابة شقيقته أثناء إنقاذه

لقي طفل مصرعه وأصيبت شقيقته بكسر بالذراع اليمنى، داخل مصعد العقار الذي يقيمان به في الوراق، وجرى نقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بمصرع طفل وإصابة شقيقته في الوراق

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس القطاع، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوفاة طفل وإصابة شقيقته داخل مصعد بشارع مسجد الإمام دائرة القسم.

على الفور انتقل المقدم هاني مندور رئيس المباحث، وقوة مرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن طفلا بعمر 6 أعوام، توفي إثر إصابته بجرح غائر بالرأس من الناحية اليسرى والجبهة وكدمات شديدة بالبطن والصدر، وأصيبت شقيقته 12 عاما، بكسر في الذراع اليمنى، وجرى نقلهما إلى مستشفى الوراق.

تفاصيل مصرع طفل وإصابة شقيقته في «مصعد الوراق»

وكشفت التحريات عن أن سبب الواقعة، أنه بعد استقلال الطفلين للمصعد، حدث تحرك مفاجئ، فانزلقت قدما الطفل وسقط بين كابينة المصعد وأرضية الدور الثاني، وحال قيام اشقيقته بمحاولة إنقاذه، أصيبت.

وبسؤال والدها 38 عاما، حداد، أيد ما جاء بالفحص، وبسؤال شاهد الواقعة، 47 عاما، ميكانيكي، مقيم شارع مسجد الإمام، أيد أقوال والدهما، وقال إنه قام باستخراج الطفل المتوفى من بئر المصعد.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.