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الحماية المدنية تنقذ 6 مواطنين تعطل بهم مصعد بالفيوم

كتب:

محمد بركات
12:24 م | الأربعاء 21 سبتمبر 2022
الحماية المدنية تنقذ 6 مواطنين تعطل بهم مصعد بالفيوم

الحماية المدنية تنقذ 6 مواطنين تعطل بهم مصعد بالفيوم

في استجابة سريعة، تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم من إنقاذ 6 مواطنين، تعطل بهم المصعد واحتجازهم داخله.

بلاغ بتعطل مصعد كهربائي

وتلقى قسم شرطة ثانِ الفيوم، بلاغًا بتعطل مصعد كهربائي داخل إحدى المنشآت بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالفيوم إلى محل البلاغ، وتبين احتجاز 6 مواطنين داخل المصعد.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من التعامل مع الموقف، وإخراج المواطنين من داخل المصعد، ولاقت سرعة الاستجابة للبلاغ وعملية الإنقاذ استحسان المواطنين.

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