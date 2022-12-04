أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات.. السمن البقري بـ80 جنيها

أكد الدكتور إبراهيم عبد الرازق الفقي، رئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة، بجامعة كفر الشيخ، أن سعر الألبان والجبن اليوم 2022 يشهد استقرارا مع تراجع في أسعار الجبن والسمن، ليسجل سعر كيلو اللبن الجاموسي الطازج 15 جنيها، وسط تراجع جنيه عن كل كيلو، بينما سجل سعر كيلو اللبن البقري الطازج 11جنيهاً وسط ارتفاع 50 قرشا عن كل كيلو لبن، كما شهدت أسعار السمن البلدي، والجبن القديمة تراجع ما بين جنيهين و5 جنيهات، وذلك داخل الأسواق الحرة، ومحلات، ومتاجر الألبان والمنتشرة في كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

سعر الألبان والجبن اليوم السبت

وأضاف الدكتور إبراهيم الفقي، في تصريحات لـ«الوطن» أن سعر الألبان والجبن اليوم، قد شهد تراجعا يصب لمصلحة المستهلك في كافة ربوع محافظات مصر، مشيرا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تراجع ملحوظ في أسعار الجبن، والسمن البلدي، وذلك لزيادة المعروض منها مع قدوم فصل الشتاء.

سعر الجبن اليوم بالمحافظات

وأشار الفقي إلى أن سعر الألبان والجبن اليوم ، قد شهدت تراجع في أسعار السمن، والجبن، حيث سجل سعر كيلو الجبن البيضاء الطرية الفلاحي 35 جنيها، وسط تراجع جنيهان عن كل كيلو، وسجل سعر كيلو الجبنة القديمة 45 جنيها، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات عن كل كيلو.

بينما سجل سعر كيلو «المش»، 22 جنيها، وسجل كيلو المورتة"الفلاحي ب 20 جنيها، بينما سجل سعر كيلو السمن البلدي الجاموس الفلاحي 92 جنيها للكيلو، وسط تراجع بلغ جنيهين عن كل كيلو ، كما سجل كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي 80 جنيها للكيلو، وذلك خلال المعروض اليوم.

يذكر أن تعداد الثروة الحيوانية في محافظات مصر من الأبقار، والماعز، والأغنام، قد بلغت نحو 8 ملايين رأس ماشية، وأغنام.