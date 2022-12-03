أمطار غزيرة تضرب مدينة العلمين الجديدة وغرب الإسكندرية (صور)

سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على العديد من المدن والمناطق في محافظة مطروح، منها مدينة العلمين الجديدة، ومنطقة سيدي عبد الرحمن، ومدينة الحمام حتى الإسكندرية في برج العرب والعامرية والعجمي، في ظل انخفاض درجات الحرارة، وتزامنا مع قدوم نوة قاسم التي تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة.

أمطار الإسكندرية

وتعرضت الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في أحياء شرق ووسط وغرب، وفي عدة مناطق بالمدينة الساحلية.

تكاثر السحب المنخفضة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، ويصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة غرب البلاد.

نوة قاسم

وتزامنا مع نوة قاسم، تشهد مطروح والإسكندرية وجميع المدن الساحلية من مدينة السلوم غربا ومرورا بمراكز ومدن سيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح ورأس الحكمة والضبعة سقوط أمطار متقطعة خلال الساعات المقبلة، حيث تتعرض لنوة قاسم، والتي تستمر على مدار 5 أيام بدء من غد الأحد حتى 9 ديسمبر الجاري، وعدم استقرار حالة الطقس في المحافظات الساحلية خاصة على الساحل الشمالي الغربي.