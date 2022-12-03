نوة قاسم تضرب الإسكندرية.. أمطار متوسطة ورفع حالة الطوارئ حتى مطروح

سقطت أمطار متقطعة، فجر اليوم، على محافظة الإسكندرية، وتراوحت حدتها بين خفيفة إلى متوسطة على منطقتي المنتزه أول وثان، فيما سقطت أمطار خفيفة على أحياء شرق ووسط وغرب الإسكندرية حتى مناطق العجمي والعامرية والطريق المؤدي إلى الساحل الشمالي الغربي، تزامنا مع نوة قاسم التي تتأثر بها الإسكندرية ومطروح والعديد من المحافظات الساحلية.

نوة قاسم

ومن المتوقع أن تشتد نوة قاسم اعتبارا من غد الأحد وتستمر على مدار 5 أيام، وهي من أكثر النوات المؤثرة علي الإسكندرية والسواحل الغربية، ويكون حالة طقس بها مختلف حيث تنخفض بها درجات الحرارة ويصاحبها رياح غربية جنوبية، بجانب عواصف شديدة، وبرودة في الجو.

طوارىء في الإسكندرية

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، رفع حالة الطوارىء بالشركة لمواجهة نوة قاسم، واستعدادات فرق الطوارىء من سيارات الصرف الصحي والمعدات، من خلال تمركزات منتشرة في جميع الأحياء علي مستوي محافظة الإسكندرية.

مطروح تستعد لنوة قاسم

وحول توقعات سقوط أمطار، قال الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك استعدادات مكثفه لمواجهة نوة قاسم وسط توقعات بسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة، حيث جرى مراجعة شبكة تصريف مياه الأمطار و«الشنايش» في مدينة مرسي مطروح، وتجهيز سيارات الصرف الصحي بالتعاون مع فروع الشركة في العلمين والحمام والساحل الشمالي والسلوم وسيدي براني والنجيلة، للتعامل السريع حال سقوط أمطار شديدة وسحب المياه من الطرق الداخلية والدولية.

وأشار إلى تحديد خريطة للمناطق الساخنة التي تشهد بؤر تجمعات لمياه الأمطار ومواجهتها من خلال فرق الطوارىء، مع متابعة علي مدار الساعة من غرفة عمليات الشركة والرد على استفسارات وشكاوى المواطنين.