حالة الطقس غدا بالإسكندرية.. أمطار بنسبة 30% واستمرار حالة الطوارئ

تشهد حالة الطقس غدًا بالإسكندرية ميل للبرودة في الصباح الباكر ولطف نهارًا، وأمطار خفيفة بنسبة 30%، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تكون درجة الحرارة العظمى 22، والصغرى 14، وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1 لـ1.5 متر، وتكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس غدا بالإسكندرية

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، تقليل الحركة أثناء الأمطار، بالإضافة إلى القيادة بسرعة معتدلة خلال هطول الأمطار وتراكم المياه.

طوارئ بالتزامن مع توقعات حالة الطقس غدًا بالإسكندرية

وأعلن اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية رفع درجة الاستعدادات بالشركة اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، بالتزامن مع توقعات حالة الطقس غدًا بالإسكندرية.

أعمال التطهير للشنايش والمصبات

وتوقفت الإجازات وبدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولًا بأول.

وناشدت الشركة في بيان لها المواطنين الاتصال على رقم 175 في حالة وجود أي شكوى.