4 حفلات أوروبية لـ وائل جسار في شهر ديسمبر

يستعد الفنان وائل جسار لجولة خاصة في أوروبا يحيي من خلالها أربع حفلات دفعة واحدة في عدد من الدول، خلال شهر ديسمبر الجاري.

يحيي وائل جسار الحفل الأول في جولته بأوروبا في ألمانيا يوم السبت الموافق 17 ديسمبر، بعد أن كشف عن البوستر الخاص بها من خلال صفحته الخاصة على «فيسبوك».

جولة لوائل جسار في أوروبا

أما موعد الحفل الثاني لوائل جسار في جولته في أوروبا فستكون يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر، في دولة السويد وسينطلق الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء وسيقدم حفلا آخر في نفس الدولة في اليوم التالي مباشرة الجمعة الموافق 23 ديسمبر.

الحفل الرابع لوائل جسار في إسبانيا

وعن الحفل الرابع والأخير له ضمن جولته في أوروبا فسيكون يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر وذلك في دولة إسبانيا.

يذكر أن وائل جسار كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «لو تخاصمني» وهي من كلمات لؤي الجوهري وألحان أحمد زعيم وتوزيع محمود يحيى.