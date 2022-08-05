وائل جسار يحيي حفلا على مركب بكورنيش النيل في الزمالك

أحيا المطرب اللبناني وائل جسار حفلا غنائيا رفع شعار «كامل العدد»، داخل أحد المراكب الكبرى المطلة على كورنيش النيل بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

وائل جسار قدم مجموعة من أفضل أغنياته

وقدّم «جسار» لجمهوره خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عياش ومنها: «غريبة الناس» إذ تفاعل معه الجمهور بترديدها.

وقدّم وائل جسار خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته ومنها: «بتوحشيني، جرح الماضي، مشيت خلاص، النهاية واحدة، عمر واحد، خليني ذكرى، مخبي إيه، عيان، ومليون أحبك»، بجانب أحدث أعماله الغنائية «أنا مش مصدق» والتي طرحها الفترة الماضية بالإضافة إلى مجموعة من أغاني التراث.

وائل جسار يطرح «أنا مش مصدق»

يذكر أن وائل جسار طرح الأيام الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان «أنا مش مصدق» وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وعدد من المنصات الغنائية الإلكترونية، وتعاون «جسار» في أغنية «أنا مش مصدق» مع كل من الشاعر الغنائي منصور الشادي، والملحن وليد سعد، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية أنا مش مصدق:

أنا مش مصدق إننا مش ويّا بعض

ولا يوم هصدق إنك إنت سبتني

أنا كل يوم بقول لروحي أكيد ده بُعد

وهينتهي وترجع تقولي وحشتني

أنا كل يوم بعدي علي نفس الأماكن

وأفتكر لمسة إيديك وكلام عينيك

وألاقي حبك جوة مني لسه ساكن

وقلبي مش ممكن هيبقي إلا ليك