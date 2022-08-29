الفنان وائل جسار أول الحاضرين في جنازة جورج الراسي

بدأت مراسم قداس صلاة الجنازة علي الفنان الراحل جورج الراسي، بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل في لبنان، وذلك بعد أن توفي في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي.

أول الجسار أول الحضور لقداس جنازة جورج الراسي

وكان أول الحضور للقداس الفنان اللبناني وائل جسار، وحرص على تهدئة نادية الراسي شقيقة جورج الراسي حيث انهارت من البكاء، عقب وصولها إلى الكنيسة.

وائل كفوري يرسل اكليل ورد

وكان الفنان وائل كفوري أرسل إكليلًا من الورد على شكل صليب، ليقدم من خلاله واجب العزاء، وذلك حسبما نشرت مجلة «الجرس» اللبنانية، بينما تم توزيع عددًا كبيرًا من الورد داخل الكنيسة، قبل بدء مراسم القداس.

عزاء جورج الراسي

ومن المقرر أن تستكمل أسرة الراحل جورج الراسي استقبال المعزيين، بصالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس بمدينة المنصف، من الساعة 11 صباحًا حتى 7 مساءً، إذ بدأوا أمس بتلقي العزاء، وأقيم في المكان ذاته من الساعة 2 ظهرًا حتى 7 مساءً.

وفاة جورج الراسي

ورحل عن عالمنا الفنان جورج الراسي، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، أثر حادث سير مروع، أدى إلى وفاته، رفقة زينة المرعبي منسقة أعماله، عقب إحياءه حفلًا غنائيًا بسوريا.