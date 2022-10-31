الفنان وائل جسار يطرح أغنية «لو تخاصمني» قريبا

تعاقدت المنتجة آلاء لاشين، مع الفنان وائل جسار على طرح أغنية سينجل، خلال الفترة المقبلة تحمل اسم «لو تخاصمني» من كلمات لؤي الجوهري وألحان أحمد زعيم و توزيع محمود يحيى.

تفاصيل أغنية وائل جسار

وأكدت في بيان صحفي أن شركتها تعاقدت مع الكثير من نجوم الغناء العربي لطرح عدد كبير من الأغاني الفترة المقبلة، وهناك مفاجأة قريبا للجمهور.

وطرح المطرب اللبناني وائل جسار، أحدث أغنياته التي تحمل اسم «أنا مش مصدق»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب» والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.

وطرح مؤخرًا، أغنية «عيان» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، من كلمات محمد القياتي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع هادي شرارة.

أغنية «عيان»

أغنية «عيان» طرحت على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، من ألحان محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة.

وكان النجم اللبناني وائل جسار قد أطلق أغنية أخرى بعنوان «ولا فى الأحلام»، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، من إخراج فادي حداد.

قصة فيديو كليب «ولا فى الأحلام»

تدور قصة فيديو كليب «ولا في الأحلام» حول صحفية جميلة تأتي لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التي يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.