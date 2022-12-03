توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة وأمطار ورياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بدءا من غد الأحد الموافق 4 ديسمبر، حتى الثلاثاء 6 ديسمبر الجاري، إذ يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، أن تشهد الأيام المقبلة طقسا لطيفا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما أن هناك فرصة لتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، خلال الأيام المقبلة.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى وجود فرص لسقوط الأمطار يوم الاثنين المقبل بنسب خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، فضلا عن وجود نشاط للرياح على كل المناطق خلال الفترة المذكورة.

درجات الحرارة الأحد 4 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14.

درجات الحرارة الاثنين 5 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14.

درجات الحرارة الثلاثاء 6 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.